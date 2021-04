Corinthians conhece adversários da Copa Sul-Americana; veja grupos

Além do Alvinegro paulista, Athletico-PR, Bahia, Atlétic-GO, RB Bragantino, Fortaleza e Ceará descobriram os seus adversários na competição continental

Reprodução / Facebook / Copa Sudamericana Taça da Copa Sul-Americana



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) realizou na tarde desta sexta-feira, 9, o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2021, em Luque, no Paraguai. O Corinthians, cabeça de chave do Grupo E, terá pela frente Sport Huancayo (Peru), River Plate (Paraguai) e o segundo colocado do Campeonato Uruguaio (Cerro Largo ou Peñarol, que ainda está em andamento. O Timão buscará o título inédito na competição.

Para esta temporada, a Conmebol definiu que a Sul-Americana será dividida em três fases: a preliminar, onde clubes do mesmo país (exceto Brasil e Argentina) realizam duelos e geram 16 classificados; a fase de grupos, quando os times da fase preliminar se encontram em oito chaves com quatro participantes, fazendo duelos de ida e volta; e o mata-mata, quando os oito líderes dos grupos aguardam os oito terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores. Além disso, a entidade máxima do futebol da América do Sul aumentou a premiação, entregando US$ 11,8 milhões (cerca de R$ 64 milhões) ao time vencedor.

Fase de grupos da Sul-Americana

Grupo A

– Rosario Central (ARG)

– Huachipato (CHI)

– 12 de Octubre (PAR)

– E4 (Eliminado de San Lorenzo x Santos, na Libertadores)

Grupo B

– Independiente (ARG)

– Bahia

– Guabirá (BOL)

– Uruguai 1 (Peñarol ou Cerro Largo)

Grupo C

– Jorge Wilstermann (BOL)

– Arsenal (ARG)

– Ceará

– E3 (Eliminado de Bolívar x Junior Barranquilla)

Grupo D

– Athletico

– Melgar (PER)

– Alcas (EQU)

– Metropolitano (VEN)

Grupo E

– Corinthians

– Sport Huancayo (PER)

– River Plate (PAR)

– Uruguai 2 (Montevideo City ou Fénix)

Grupo F

– Newell’s Old Boys (ARG)

– Palestino (CHI)

– Atlético-GO

– E1 (Eliminado de Libertad x Atlético Nacional)

Grupo G

– Emelec (EQU)

– Tolima (COL)

– Talleres (ARG)

– Bragantino

Grupo H

– Lanús (ARG)

– La Equidad (COL)

– Aragua (VEN)

– E2 (Eliminado de Grêmio x Independiente del Valle)