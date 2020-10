CR7 testa negativo para Covid-19 e pode reforçar Juventus no Italiano

Astro da Juventus perdeu jogo contra o Barcelona pela Liga dos Campeões

Juventus/Divulgação Cristiano Ronaldo está de volta à Juventus



A Juventus informou nesta sexta-feira, 30, que Cristiano Ronaldo está recuperado da Covid-19. Em comunicado, a Velha Senhora disse que o craque português testou positivo para o novo coronavírus. Desta forma, CR7 volta a ficar à disposição do treinador Andrea Pirlo após 19 dias. Ele será uma das peças do time bianconero na partida contra o Spezia, marcada para o próximo domingo, 1º, pelo Campeonato Italiano.

Com o período de isolamento, Cristiano Ronaldo desfalcou a Juventus em quatro jogos, incluindo o confronto diante do Barcelona, pela Liga dos Campeões, frustrando os fãs que aguardavam com ansiedade o duelo com o argentino Lionel Messi, do time catalão. Os espanhóis venceram na Itália por 2 a 0. De acordo com a televisão portuguesa TVI, Cristiano, que permaneceu assintomático durante todo o período de isolamento em sua casa, foi submetido a 19 exames desde que foi diagnosticado com a doença.

Enquanto esteve afastado das atividades da Juventus, Cristiano Ronaldo manteve a forma física fazendo exercícios em sua casa e compartilhou sua rotina de treinos nas redes sociais. Resta saber se o técnico Andrea Pirlo vai querer colocá-lo em campo, coisa que ele não faz desde o dia 11.

*Com informações do Estadão Conteúdo