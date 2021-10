Cristiano Ronaldo é eleito o melhor jogador do Campeonato Inglês de setembro

Nas três partidas realizadas pelo Manchester United no mês passado, o gajo balançou as redes em três oportunidades

EFE/EPA/Peter Powell Cristiano Ronaldo, do Manchester United, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Inglês em setembro



Cristiano Ronaldo voltou ao Manchester United em grande estilo e empolgando a torcida. Mais do que isso, o atacante também está sendo bem avaliado pela Premier League, entidade que rege o Campeonato Inglês. Nesta sexta-feira, 8, o português recebeu o prêmio de melhor jogador de setembro na competição. Em três partidas realizadas pelo torneio no mês passado, o gajo balançou as redes em três oportunidades. Ao todo, ele já soma cinco gols em seis partidas desde que retornou aos “Diabos Vermelhos”, como é conhecido o tradicional clube britânico.

Em setembro, Cristiano Ronaldo não decepcionou, marcando dois gols logo em sua reestreia, diante do Newcastle, no Old Trafford, a casa do Manchester United. Na partida seguinte do Campeonato Inglês, ele voltou a deixar a sua no triunfo sobre o West Ham por 2 a 1, atuando como visitante. Já na última partida do torneio no mês, o “Robozão” e seus companheiros passaram em branco na derrota para o Aston Villa por 1 a 0. Desta forma, CR7 recebeu o prêmio de melhor do mês na Inglaterra pela quinta vez, sendo a primeira desde 2008.