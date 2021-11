Cristiano Ronaldo faz dois gols e salva o Manchester United contra a Atalanta; veja resultados da Champions

Time italiano ficou duas vezes na frente do placar, mas craque português garantiu empate nos acréscimos; pelo Bayern, Lewandowski marcou quat

EFE/EPA/Paolo Magni Cristiano Ronaldo marcou o gol de empate em Bérgamo nos acréscimos do segundo tempo



Em Bérgamo, na Itália, o Manchester United foi dominado pela Atalanta, mas não perdeu na quarta rodada da Liga dos Campeões da Europa graças ao talento do Cristiano Ronaldo. Os italianos ficaram duas vezes à frente do placar, mas em ambas o craque português foi buscar o empate (primeiro nos acréscimos do primeiro tempo e, depois, no final do segundo tempo). Para a equipe azul e preta, marcaram Iličić e Zapata. Uma derrota complicaria o United. Com o empate, a equipe comandada por Solskjaer manteve-se liderança após quatro rodadas, com sete pontos, à frente do Villarreal nos critérios de desempate. Outro destaque da rodada foi Lewandowski, autor de 4 dos 5 gols do Bayern de Munique na goleada sobre o Benfica. Pela Juventus, Dybala marcou duas vezes na vitória por 4 a 2 contra o Zenit.

Veja os resultados da quarta rodada da Champions:

Bayern de Munique 5 x 2 Benfica

Dínamo de Kiev 0 x 1 Barcelona

Atalanta 2 x 2 Manchester United

Villarreal 2 x 0 Young Boys

Wolfsburg 2 x 1 Red Bull Salzburg

Sevilla 1 x 2 Lille

Malmo 0 x 1 Chelsea

Juventus 4 x 2 Zenit