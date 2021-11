Messi desfalca o PSG contra o Leipzig após sentir dores musculares

Argentino foi substituído no intervalo da partida de sexta-feira, 29, contra o Lille depois de relatar um ‘desconforto muscular’

Reprodução/Twitter/PSG_inside Lionel Messi também se queixou de dores no joelho



Lionel Messi será um desfalque do Paris Saint-Germain nesta quarta-feira, 3,em jogo contra o RB Leipzig pela Liga dos Campeões. Na última quinta-feira, 28, o técnico Maurício Pochettino havia informado que o argentino treinou individualmente após sentir um “desconforto muscular”. No dia seguinte, o PSG enfrentou o Lille, mas o atacante teve que ser substituído no intervalo em decorrência das dores. Para o jogo desta quarta, o clube optou por poupar o astro para não piorar o quadro. Ele também se queixa de dores no joelho. A ordem no PSG é não perder suas principais estrelas para as partidas mais importantes da temporada. Desta maneira, o clube vem fazendo um rodízio com quem apresenta mais desgaste ou acusa dores. Messi será o poupado da vez.

O atacante francês Mbappé estava com uma infecção de nariz e garganta na rodada do Campeonato Francês e acabou ganhando um descanso diante do Lille. Está recuperado e entre os relacionados para a partida na Alemanha. Já Messi fica na França para tratamento e cuidados especiais. O argentino, curiosamente, foi o responsável pela dura vitória de virada sobre os alemães na França, há 15 dias, anotando dois gols nos 3 a 2 que colocaram a equipe na liderança do grupo com sete pontos. Em três rodadas na Liga dos Campeões, fez três gols.

*Com informações do Estadão Conteúdo