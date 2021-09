Após suspensão de Marquinhos, Tite convoca Léo Ortiz, mais um do RB Bragantino

Desta forma, treinador chama o segundo jogador do time de Bragança Paulista para o clássico marcado para o próximo domingo, 5, na Neo Química Arena, em São Paulo

Lucas Figueiredo/CBF Tite convocou o zagueiro Léo Ortiz, do RB Bragantino para disputar as Eliminatórias



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na tarde desta sexta-feira, 3, que o técnico Tite chamou o zagueiro Léo Ortiz, do RB Bragantino, para substituir Marquinhos, suspenso da partida contra a Argentina. Desta forma, treinador convoca o segundo jogador do time de Bragança Paulista para o clássico marcado para o próximo domingo, 5, na Neo Química Arena, em São Paulo. Ainda hoje, o comandante da Amarelinha pediu para o atacante Artur se juntar ao grupo que venceu o Chile, na noite de ontem, em Santiago.

Aos 25 anos, Léo Ortiz disputou a última Copa América com a seleção brasileira, quando o Brasil ficou com o vice-campeonato da competição. Ligando o alerta com a quantidade de desfalques, Tite chamou mais um zagueiro por precaução, uma vez que nesta Data Fifa a seleção joga três vezes, algo incomum – terceiro jogo será contra a seleção do Peru, no dia 9, na Arena Pernambuco. Com sete vitórias na competição, o Brasil é líder com 21 pontos conquistados e 100% de aproveitamento.