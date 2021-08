Cristiano Ronaldo se declara ao Manchester United e promete: ‘A história será escrita mais uma vez’

De volta ao Old Trafford após 12 anos, o atacante usou suas redes sociais nesta terça-feira, 31, para falar sobre sua decisão de deixar a Juventus e retornar aos ‘Diabos Vermelhos’

EFE/EPA/FRANCK ROBICHON Cristiano Ronaldo acertou seu retorno ao Manchester United após 12 anos



Cristiano Ronaldo utilizou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 31, para falar pela primeira vez sobre o seu retorno ao Manchester United. De volta ao Old Trafford após 12 anos, o atacante se declarou ao clube inglês, sua casa de 2003 a 2009. “Todo mundo que me conhece sabe do meu amor sem fim pelo Manchester United. Os anos que passei neste clube foram absolutamente incríveis e o caminho que fizemos juntos está escrito em letras de ouro na história desta grande e incrível instituição. Não consigo nem começar a explicar meus sentimentos agora, pois vejo meu retorno a Old Trafford anunciado em todo o mundo”, escreveu o português. “É como um sonho que se tornou realidade, depois de todas as vezes que voltei para jogar contra o Manchester e, mesmo como adversário, por sempre ter sentido tanto amor e respeito por parte da torcida nas arquibancadas. Isso é absolutamente 100% do material de que os sonhos são feitos!”, completou.

Revelado nas categorias de base do Sporting, Cristiano foi contratado pelo Manchester United ainda jovem, com apenas 18 anos. Pelos “Diabos Vermelhos”, o jogador fez história, conquistando 10 títulos, entre eles a Liga dos Campeões (2007/2008) e o tri do Campeonato Inglês (2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009). Foi pelo clube que o atacante também conseguiu a primeira de suas cinco premiações de melhor do mundo. Agora, ele promete repetir os feitos. “A minha primeira Liga nacional, a minha primeira Copa, a minha primeira convocatória para a seleção portuguesa, a minha primeira Liga dos Campeões, a minha primeira Chuteira de Ouro e a minha primeira Bola de Ouro, tudo nasceu desta ligação especial entre mim e os Red Devils. A história foi escrita no passado e a história será escrita mais uma vez! Você tem minha palavra!”, assegurou CR7. Por fim, Cristiano Ronaldo ainda disse que “está de volta ao seu lugar” e dedicou a sua volta a Ales Ferguson, seu treinador na primeira passagem e lenda do Manchester United. “Sir Alex, este é para você…”, finalizou o atleta, que, ao todo, marcou 118 gols em 292 jogos pela equipe britânica.