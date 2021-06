Eurocopa: Eriksen recebe alta hospitalar após ‘operação bem sucedida’

Depois de deixar o quarto, o meio-campista visitou seus companheiros de seleção, que voltarão a campo na próxima segunda-feira, 21, na última rodada da Eurocopa, para enfrentar a Rússia

Montagem sobre fotos/Reprodução/Instagram/@chriseriksen8/EFE/EPA/Friedemann Vogel Eriksen recebeu alta hospitalar após ter uma parada cardíaca



A Confederação Dinamarquesa de Futebol anunciou na tarde desta sexta-feira, 18, que o meio-campista Christian Eriksen recebeu alta hospitalar, na cidade de Copenhagen, após passar por uma cirurgia. Em comunicado, a entidade informou que a operação para introduzir um aparelho no coração do armador foi “bem sucedida” — o dispositivo, uma espécie de desfibrilador, tem como função corrigir distúrbios cardíacos. Depois de deixar o quarto, o atleta visitou seus companheiros de seleção, que voltarão a campo na próxima segunda-feira, 21, na última rodada da Eurocopa, para enfrentar a Rússia. “Eriksen passou por uma operação bem sucedida e teve alta. Hoje ele também visitou a seleção nacional em Helsingor – e de lá ele irá para casa e passará o tempo com sua família”, diz a nota.

Eriksen, meia da Inter de Milão, também agradeceu o apoio recebido pelos fãs espalhados pelo mundo. “Obrigado pelo grande número de saudações – foi incrível ver e sentir. A operação correu bem, nas circunstâncias. Foi muito bom ver os caras de novo depois do jogo fantástico que fizeram na noite passada. Estarei torcendo por eles na segunda-feira contra a Rússia”, comentou o jogador de 29 anos, que ainda não sabe se voltará aos gramados após ter uma parada cardíaca durante a partida contra a Finlândia, na rodada de abertura da Eurocopa.