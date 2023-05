Daniel Alves é xingado e chamado de ‘estuprador’ em prisão na Espanha

Segundo um colega do brasileiro, o jogador com longa passagem pela seleção brasileira ‘está mais magro e abatido’

A vida de Daniel Alves não está fácil no Centro Penitenciário Brians 2, em Barcelona, na Espanha. De acordo com um colega de detenção, o lateral direito está sendo hostilizado por colegas e é chamado de “estuprador” frequentemente. “Tem gente mal educada no refeitório onde todo mundo está comendo e batendo no vidro: ‘Seu viado! Estuprador!'”, disse o homem, que não quis revelar sua identidade, em entrevista à “Telecinco”. Segundo o detento, o jogador com longa passagem pela seleção brasileira “está mais magro e abatido”, mantendo uma rotina discreta. “Ele não sai. Ele só sai para o centro esportivo quando joga contra outro módulo. Se não, ele fica lá no módulo ou senta lá na enfermaria, onde a TV está ligada, para ver TV”, continuou o presidiário. Por fim, o entrevistado ainda relatou que Daniel Alves tem “alguns privilégios” dentro da cadeia e que assegura ser inocente. “Ele [Daniel Alves] diz que está tudo consentido, que está tudo bem. Uma noite de festa.”

Daniel Alves é acusado de ter abusado e violentado uma jovem de 23 anos, no dia 30 de dezembro do ano passado, na boate Sutton, na Catalunha. No mês seguinte, a mãe de Joana Sanz veio a óbito, vítima de um câncer de útero. O jogador brasileiro, inclusive, foi preso na Espanha após comparecer ao velório de sua sogra, no dia 20 de janeiro. Além do depoimento, a mulher que acusa o atleta conta com vídeos de câmeras de segurança do local e exames de corpo de delito para provar o crime — a jovem não busca ser indenizada. O ex-ala de Barcelona, Sevilla, PSG, Juventus e São Paulo, por sua vez, mudou de versões várias vezes sobre o ocorrido. As contradições apresentadas por Daniel Alves em seu depoimento, inclusive, teriam sido decisivas para a ordem de prisão preventiva.