Sergio Agüero pode anunciar aposentadoria por causa de problema cardíaco, diz rádio

EFE/Enric Fontcuberta Sergio Aguero deixando o campo durante o empate do Barcelona contra o Alavés



A “Rádio Catalunya”, da Espanha, apurou que o atacante Sergio Agüero poderá ser forçado a anunciar aposentadoria devido ao problema cardíaco revelado no final de outubro. De acordo com o veículo de informação espanhol, os médicos do Barcelona analisaram os novos testes feitos pelo argentino e identificaram uma arritmia maligna, que o impossibilitaria de voltar aos gramados. A informação, confirmada nesta sexta-feira, 12, pelo diário “Olé”, ainda não foi anunciada pelo departamento médico do clube catalão. O atleta, por sua vez, usou suas redes sociais para declarar: “Diante dos boatos, digo a eles que estou seguindo as indicações dos médicos do clube, fazendo exames e tratamentos e vendo meu progresso em 90 dias. Sempre positivo.”

Na Argentina, entretanto, a notícia caiu como uma “bomba”, já que o centroavante era figura presente nas convocações de Lionel Scaloni para as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022. A última notícia oficial sobre o problema cardíaco de Agüero foi dada em 1º de novembro pelo Barcelona. Na ocasião, o clube comunicou que o atleta passaria por um “procedimento diagnóstico e terapêutico” para tratar a arritmia diagnosticada após o jogo contra o Alavés, pelo Campeonato Espanhol, quando o atleta deixou o gramado sentindo um desconforto. Em nota, o Barça disse que o atacante ficaria, no mínimo, três meses fora dos gramados. Já Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, disse que conta com o jogador assim que for possível, sem dar mais detalhes sobre o caso. Kun Agüero , como é conhecido, tem 33 anos e coleciona passagens de sucesso por Independiente, Atlético de Madrid e, principalmente, Manchester City.