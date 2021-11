De Bruyne testa positivo para Covid-19 e desfalca Manchester City contra o PSG

Guardiola informou que o armador foi infectado pelo novo coronavírus enquanto estava representando a Bélgica nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022

EFE/EPA/FACUNDO De Bruyne (ao centro) comemora gol com colegas do Manchester City



Pep Guardiola, treinador do Manchester City, informou nesta sexta-feira, 19, que o meio-campista Kevin De Bruyne precisará ficar isolado por cerca de dez dias após testar positivo para a Covid-19 durante a Data Fifa. De acordo com o técnico, o armador foi infectado pelo novo coronavírus enquanto estava representando a Bélgica nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. Assim, o craque será baixa nos próximos dois duelos do time no Campeonato Inglês, além da partida diante do Paris Saint-Germain, pela fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.

Segundo colocado do Inglês, com três pontos a menos que o líder Chelsea, o Manchester City volta a campo no próximo domingo, 21, quando enfrenta o Everton, no Etihad Stadium. Três dias, a equipe de Guardiola recebe o PSG, em confronto direto pela liderança do Grupo A – atualmente, os ingleses somam 9 pontos, um a mais que os franceses. Já no dia 28 de novembro, o embate é com o West Ham, mais uma vez em casa. Desta forma, De Bruyne só deverá ficar à disposição dos “citizens” contra o Aston Villa, fora de casa, em 1º de dezembro.