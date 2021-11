Lucas Paquetá é eleito o melhor jogador do Campeonato Francês de outubro

O ex-Flamengo desbancou várias estrelas, como Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar, que comandam o Paris Saint-Germain, líder da competição até o momento

Reprodução/Twitter/@Ligue1_ENG Lucas Paquetá foi eleito o melhor jogador do Campeonato Francês no mês de outubro



Lucas Paquetá não está com moral apenas com Tite, treinador da seleção brasileira. Nesta quinta-feira, 18, o meio-campista foi eleito pelo Sindicato de Jogadores de Futebol Profissionais que atuam na França (UNFP) o melhor atleta do Campeonato Francês de outubro. Nos cinco jogos do Lyon no mês passado, o brasileiro participou de três gols, balançando a rede uma vez e dando duas assistências para os companheiros. Desta forma, o ex-Flamengo desbancou várias estrelas, como Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar, que comandam o Paris Saint-Germain, líder da competição até o momento.