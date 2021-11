Dentinho se despede do Shakhtar Donetsk e fica livre para assinar com outro clube

Dentinho acertou nesta segunda-feira, 8, a sua rescisão com o Shakhtar Donetsk. Com contrato até o final deste ano, o atacante e a diretoria do clube ucraniano entraram em um acordo pelo fim do vínculo. Nas redes sociais, o brasileiro recebeu uma série de homenagens do time e de torcedores. Revelado nas categorias de base do Corinthians, o jogador foi contratado pelo Shakhtar em 2011. Em cerca de dez anos, ele realizou 197 partidas, contribuindo com 29 gols e participando de 16 títulos – é o atleta mais vencedor da história da equipe. Agora, Dentinho, atualmente com 32 anos, deve retornar ao Brasil para analisar propostas de outros clubes.

🧡 Dentinho says goodbye to Shakhtar ⚒

We thank @dentinho for his professionalism, efforts, willingness to always help the team, his outstanding appearances and important goals. We wish him good luck and major victories on and off the pitch!#Shakhtar https://t.co/FeazBvWkgj pic.twitter.com/FaVmMI1wS8

— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) November 8, 2021