‘Derrota marca o encerramento da temporada e um recomeço diferente’, diz Xabi Alonso sobre revés contra PSG

Treinador expressou sua frustração ao iniciar a partida com uma desvantagem de 2 a 0 logo nos primeiros minutos; Real Madrid foi derrotado por 4 a 0

Kirill KUDRYAVTSEV / AFP Bayer Leverkusen's Spanish head coach Xabi Alonso reacts during the German first division Bundesliga football match between Mainz 05 and Bayer Leverkusen in Mainz, western Germany, on May 17, 2025. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO



Após a derrota na semifinal do Mundial de Clubes, Xabi Alonso, técnico do Real Madrid, comentou sobre a goleada de 4 a 0 sofrida para o PSG. Ele reconheceu a força do adversário e destacou que o resultado reflete o estágio inicial do projeto que está implementando no clube. O treinador expressou sua frustração ao iniciar a partida com uma desvantagem de 2 a 0 logo nos primeiros minutos. Segundo ele, essa situação impactou significativamente o desempenho da equipe durante o jogo. Xabi enfatizou que o resultado não deve ser subestimado e serve como um alerta para a necessidade de evolução do time.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Alonso também fez uma comparação entre os dois clubes, ressaltando que o PSG já possui um projeto consolidado há dois anos, enquanto o Real Madrid ainda está nos primeiros passos de sua reestruturação. Ele afirmou que a diferença de maturidade entre as equipes foi evidente na partida. Apesar do revés, o treinador se mostrou esperançoso em relação ao futuro da equipe. Ele mencionou a importância de recuperar jogadores que estão se recuperando de lesões para a próxima temporada. “Este jogo não marca o início da nova temporada, mas sim o encerramento da atual. Vamos recomeçar de uma forma diferente”, concluiu.

*Reportagem produzida com auxílio de IA