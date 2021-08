Di María vê CR7 ‘se matando’ para ir ao PSG: ‘Por sorte trouxemos Messi, que é muito melhor’

‘Joguei com Ronaldo, Neymar, Mbappé, Rooney, Ibrahimovic, Van Persie, Bale, Benzema e sinceramente nunca vi nada igual’, disse o meio-campista ao exaltar o compatriota

Reprodução/Twitter/@PSG_Inside Lionel Messi e Ángel Di María treinando no Paris Saint-Germain



Ángel Di María concedeu entrevista à emissora argentina “TyC Sports”, no último final de semana, e deu declarações polêmicas. Questionado sobre a chegada de Lionel Messi ao Paris Saint-Germain, o meio-campista comemorou e disse que seu ex-colega Cristiano Ronaldo, atualmente na Juventus, deve estar “se matando” para se juntar ao elenco parisiense. “Cristiano deve querer se matar por não estar aqui. A qualidade e a quantidade de jogadores que o PSG tem agora é algo único. Não acontece sempre e os grandes jogadores sempre querem estar com os melhores. Cristiano com certeza queria estar aqui, mas trouxemos Messi, o que por sorte é muito melhor”, comentou o craque.

Di María, na verdade, chegou a dividir vestiário com Cristiano Ronaldo no Real Madrid de 2010 a 2014. Juntos, eles ganharam uma edição da Liga dos Campeões da Europa, além de outros títulos. A relação com o compatriota Messi, porém, é diferente. “Para mim é sinceramente muito fácil jogar com ele. Você corre e ele dá a bola no seu pé, não tem desculpas. Messi é de outro mundo. Se você joga uma pedra para ele, ele domina. Ele passa por você como se você fosse nada, pensa antes que qualquer outro. Eu nunca vi nada igual. Joguei com Ronaldo, Neymar, Mbappé, Rooney, Ibrahimovic, Van Persie, Bale, Benzema e sinceramente nunca vi nada igual. Messi é único”, disse o jogador, que foi campeão da Copa América neste ano ao lado de Messi.

Cristiano, por sua vez, tem contrato com a Juventus até 30 de junho de 2022, mas vê seu nome sendo ligado ao PSG constantemente e não deve estender a sua passagem pela equipe italiana. De acordo com o jornal “La Gazzetta dello Sport”, ele seria um dos possíveis substitutos para Kylian Mbappé, que também tem vínculo com o Paris somente até a metade do ano que vem e ainda não renovou contrato com o time do Parque dos Príncipes. Assim, o presidente Nasser Al-Khelaifi já estaria rondando o staff do português para conhecer as reais intenções do jogador de 36 anos.