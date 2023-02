Diretor esportivo do clube de Atsu é encontrado morto após terremoto na Turquia

O dirigente,estava desaparecido desde o incidente do dia 6 de fevereiro

Divulgação/@Hatayspor_FK Taner Savut, diretor esportivo do Hatayspor, morreu após terremoto na Turquia



Diretor esportivo do Hatayspor, Taner Savut foi encontrado morto nesta terça-feira, 21, sob os escombros ocasionados pelo terremoto que atingiu a Turquia no dia 6 de fevereiro. O dirigente, que estava desaparecido desde o incidente, trabalhava com o meio-campista Christian Atsu, que também foi achado morto. “Estamos profundamente tristes com a perda de nosso diretor esportivo, Taner Savut. Que Deus tenha misericórdia de nosso professor, expressamos nossas condolências a sua família e fãs. Não vamos esquecer você, professor Taner. Que Deus descanse sua alma no céu. Você está sempre em nossos corações”, informou o clube turco.