Dortmund goleia pela Copa da Alemanha com volta de Reus e estreia de Reinier

O Borussia fez 5 a 0 no modesto Duisburg; ainda pelo torneio, o Hamburgo deu vexame e foi goleado por time da terceira divisão

EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Emprestado pelo Real Madrid, Reinier estreou pelo Borussia Dortmund nesta segunda-feira (14)



O Borussia Dortmund goleou o Duisburg, da terceira divisão alemã, por 5 a 0 na primeira fase da Copa da Alemanha, nesta segunda-feira (14), em Duisburg. A equipe contou com a volta do meia Marco Reus após sete meses lesionado e a estreia do brasileiro Reinier, emprestado pelo Real Madrid. Os visitantes abriram o placar aos 14 do primeiro tempo, em cobrança de pênalti de Sancho, e ampliaram aos 30, com Bellingham. Ainda no primeiro tempo, os donos da casa tiveram um jogador expulso e levaram o terceiro gol.

O quarto gol do Borussia foi de Reyna, em finalização feita aos 5 minutos da segunda etapa, e Reus, que não atuava desde fevereiro, marcou o quinto aos 14, dois minutos depois de ter substituído Haaland. Outro que começou no banco e entrou no decorrer do confronto foi o meia Reinier. O ex-jogador do Flamengo, emprestado ao Dortmund pelo Real Madrid, foi a campo aos 19 minutos do segundo tempo, na vaga de Sancho, mas passou em branco.

Ainda pela Copa da Alemanha, o Hamburgo deu vexame e perdeu feio para o Dresden, rebaixado para a terceira na temporada passada. O campeão europeu de 1983 foi goleado por 4 a 1 no Rudolf-Harbig-Stadion, e, após o apito final, o zagueiro Toni Leistner partiu para cima de um torcedor adversário na arquibancada. Nas outras partidas desta segunda-feira, em duelo de equipes da Bundesliga 2, o Hannover 96 visitou o Kickers Wuerzburger e venceu por 3 a 2. Já o tradicional Arminia Bielefeld, campeão da terceira divisão na última temporada, foi derrubado pelo modesto RW Essen, do quarto escalão.

*Com EFE