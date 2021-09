Eliminatórias: Itália vence a Lituânia por 5 a 0 e alcança maior invencibilidade da história

Destaque da partida foi o jovem Moise Kean, de 21 anos, que balançou as redes duas vezes

Reprodução/ Twitter @Azzurri Moise Kean foi o destaque da partida contra a Lituânia



A Itália segue fazendo bonito depois de conquistar o título da Eurocopa 2020. Nesta quarta-feira, 8, a equipe comandada por Roberto Mancini venceu a Lituânia por 5 a 0 na sexta rodada das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2022 e bateu o recorde de seleção com maior invencibilidade da história. São 37 jogos sem perder (28 vitórias e nove empates), com aproveitamento de 83,8%, 93 gols marcados e apenas 12 sofridos. O destaque da partida contra a Lituânia foi o jovem Moise Kean, de 21 anos, que marcou duas vezes. Ele abriu o placar aos 11 minutos. O zagueiro Utkus fez gol contra aos 14 e ampliou o marcador. Aproveitando as ausências de nomes consagrados no ataque, Raspadori deixou o dele aos 24 minutos.

Cinco minutos depois, Kean apareceu novamente. No início do segundo tempo, Di Lorenzo deu números finais à partida e fechou o placar em 5 a 0. A Itália é líder isolada do Grupo C, com 14 pontos, à frente da Suíça que tem 8 pontos, e da Irlanda do Norte e Bulgária que estão empatadas em 5. A Lituânia ainda não pontuou. Em outubro a Itália disputará a fase final da Liga das Nações, enfrentando na semifinal a Espanha no dia 6.

Maiores séries invictas da história