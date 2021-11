Gabigol assina camisa do Flamengo para torcedor mirim do Santos hostilizado após clássico

O caso de Bruninho, torcedor mirim do Santos que foi hostilizado e pediu desculpas nas redes sociais por ter pedido a camisa do goleiro Jaílson no clássico contra o Palmeiras, receberá uma camisa do Flamengo autografada pelo atacante Gabriel Barbosa, que também já atuou na Vila Belmiro. Bruninho viralizou nesta terça-feira, 9, ao gravar um vídeo dizendo que devolveria a camisa que ganhou para que ninguém o agredisse. O relato chamou atenção do Santos, que o chamou para acompanhar jogo no estádio, e de outros jogadores como o próprio Gabigol que escreveu “Bruninho, vou te mandar minha camisa! Você pode torcer pra quem você quiser. O amor pelo futebol pode ser maior que qualquer rivalidade! Que essa inocência e amor puro das crianças sempre prevaleçam entre nós”. Neymar também se manifestou em suas redes sociais sobre o caso. Ele mandou mensagem para Bruninho dizendo que ele é “gigante” e que o mundo está maluco por “valentões” confrontarem uma criança por conta de uma camisa.

Por meio das redes sociais, Neymar também enviou uma mensagem a Bruninho, que foi hostilizado por torcedores do Santos, depois de pedir e receber uma camisa do goleiro Jaílson, do Palmeiras, no último domingo. pic.twitter.com/0xFu2ac8eD

