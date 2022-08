Elon Musk diz que fez piada ao afirmar que compraria o Manchester United

Na última terça-feira, o empresário chegou a diz que estava comprando os ‘Diabos Vermelhos’ na rede social, animando alguns torcedores do clube inglês

Brendan Smialowski/AFP - 09/03/2020 O norte-americano Elon Musk disse que não vai comprar o Manchester United



O estadunidense Elon Musk voltou a usar o Twitter na madrugada desta quarta-feira, 17, para informar que a afirmação sobre a possibilidade de comprar o Manchester United não passou de uma brincadeira. Na última terça-feira, o empresário chegou a diz que estava comprando os “Diabos Vermelhos” na rede social, animando alguns torcedores do clube inglês. “Esta é uma velha piada do Twitter. Não irei comprar nenhuma equipe esportiva”, postou o CEO da Tesla. “Mas, se fosse comprar alguma equipe, essa seria o Manchester United. Era meu time preferido quando era criança, completou o bilionário. “A comédia em pé é meu segundo ofício”, ironizou, ao explicar que havia feito piada nas postagens anteriores. No último dia 6, Musk garantiu que o acordo para a compra do Twitter por 44 bilhões de dólares (R$ 225,8 bilhões), poderá ser fechado se a companhia dona da plataforma fornecer detalhes sobre o número estimado de contas “fake” ou de “spam”.