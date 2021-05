Em 2 minutos, Deyverson se atira no gramado, provoca confusão e recebe amarelo; assista

Mesmo entrando nos acréscimos do jogo, o atacante emprestado pelo Palmeiras ao Alavés, da Espanha, ‘incendiou’ o confronto diante do Elche

Reprodução/ESPN.com.br Deyverson durante a partida entre Elche e Alavés



O atacante Deyverson, emprestado pelo Palmeiras ao Alavés, conseguiu se destacar em uma partida válida pelo Campeonato Espanhol ficando em campo por apenas dois minutos. O motivo não foi uma bola na rede ou uma assistência, mas sim por ter “incendiado” o confronto diante do Elche, na última terça-feira, 11, provocando uma confusão. Em pouquíssimo tempo, o brasileiro conseguiu simular uma falta de maneira bizarra, causar uma briga com um próprio companheiro de time e ser advertido com um cartão amarelo com o embate já encerrado.

Na vitória do Alavés por 2 a 0 sobre o Elche, Deyverson entrou nos acréscimos, em substituição protocolar do técnico, apenas para ganhar tempo. O atacante, porém, já chamou atenção ao reverenciar seu companheiro Joselu Mato, craque do jogo com um gol e uma assistência, antes de ingressar no jogo. Na sequência, o brasileiro sofreu uma falta, levantou e se atirou novamente no gramado, simulando um “encontrão” que não existiu. Já nos acréscimos, as câmeras flagraram o centroavante se desentendo com um colega de equipe e sendo punido com o amarelo. O brasileiro, ao menos, não prejudicou o Alavés, que com a vitória praticamente selou a sua permanência na elite do futebol espanhol. Restando duas rodadas, a equipe agora soma 35 pontos, cinco a mais do Huesca, clube que abre a zona de rebaixamento.