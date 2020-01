Em estreia de novo técnico, Messi decide e dá ao Barça vitória sobre Granada

EFE/Enric Fontcuberta

O Barcelona venceu o Granada neste domingo, por 1 a 0, com gol de Lionel Messi, e reassumiu a liderança do Campeonato Espanhol, empatado em pontos com o Real Madrid.

No dia da estreia de Quique Setién, contratado para substituir o demitido Ernesto Valverde, o craque argentino foi mais uma vez decisivo e, após assistência de Arturo Vidal, fez o único gol do jogo aos 31 minutos do segundo tempo.

Seis minutos antes, o Granada tinha ficado com um jogador a menos em campo depois da expulsão de Germán. Messi e seus companheiros aproveitaram a vantagem numérica e deram a vitória de presente ao estreante do dia.

Setién não surpreendeu na escalação e só fez uma modificação em relação ao time que normalmente vinha sendo escalado por Valverde. Samuel Umtiti ganhou a vaga de Lenglet, titular do ex-técnico do clube. Artur só entrou no segundo tempo.

A vitória garantida por Messi recoloca o Barcelona na liderança do Espanhol, com os mesmos 43 pontos do Real Madrid, que perde nos critérios de desempate para o rival. O Granada se mantém na décima posição, com 27 pontos.

*Com informações de Estadão Conteúdo