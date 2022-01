Palmeiras faz 4 a 0 no Mauá e avança para a terceira fase da Copinha

Verdão encara o Atlético-GO na próxima fase, ainda sem data e horários definidos

JORGE BEVILACQUA /CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras segue em busca do título inédito da Copinha



O Palmeiras segue em busca de seu primeiro título na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Nesta quinta-feira, 13, a equipes alviverde venceu o Mauá por 4 a 0 e avançou de fase na competição. O próximo adversário será o Atlético Goieniense. Em Diadema, na Arena Inamar, o jogo começou bem equilibrado. O Mauá teve duas grandes chances nos primeiros minutos, mas viu o Palmeiras crescer depois dos 15 minutos. Aos 30, Fabinho subiu mais alto que a defesa do Mauá e abriu o placar. No segundo tempo, o Verdão veio mais agressivo e aos 14 ampliou com Toribes. Aos 36 minutos, Vitinho aproveitou rebote e fez o terceiro. Nos acréscimos, Kevin marcou um golaço e fechou a conta em 4 a 0. O duelo da terceira fase ainda não tem data e horário marcados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).