Surpresa da Copinha, Ibrachina perde para o Oeste nos pênaltis, mas faz história

Considerado uma das sensações da Copinha, o time da Mooca não conseguiu bater o tradicional time de Barueri e acabou sendo eliminado do torneio

Divulgação/Instituto Sociocultural Brasil China Equipe passou da primeira fase com 100% de aproveitamento, mas não conseguiu avançar no mata-mata



A trajetória de uma das surpresas da Copinha chegou ao fim na tarde desta quinta-feira, 13, quando o Ibrachina perdeu para o Oeste e foi eliminado. A partida foi disputada na Ibrachina Arena, na Mooca, zona leste de São Paulo, e terminou empatada em 1 a 1 no tempo regulamentar. No primeiro tempo, o Oeste abriu o placar, mas viu o Ibrachina igualar o marcador na segunda etapa. Um lance polêmico de possível pênalti para os donos da casa também gerou reclamações dos torcedores e da comissão técnica. Jogando em um campo afetado pela forte chuva que atingiu a capital paulista nesta quinta, as equipes não conseguiram desempenhar um grande futebol e o jogo terminou igualado. Nas penalidades, o goleiro do Oeste pegou a quarta cobrança do Ibrachina e garantiu a classificação da equipe de Barueri para a próxima fase. Na terceira fase do torneio, o Oeste enfrentará o vencedor da partida entre Flamengo e Naútico. Mesmo eliminado, o Ibrachina fez história em sua estreia na competição.

Fundado em 16 de setembro de 2020, em meio à pandemia de Covid-19, o Ibrachina é um produto do Instituto Sociocultural Brasil China-Ibrachina. Originalmente, o local em que o clube funciona era utilizado como escolinha de futebol. A filiação à Federação Paulista de Futebol (FPF) aconteceu apenas sete meses antes do início da Copinha. A sede do clube fica localizada no bairro da Mooca, na Zona Leste da cidade de São Paulo, assim como o estádio onde o clube manda seus jogos: a Ibrachina Arena. Além de hospedar partidas de futebol, o local possui instalações para abrigar partidas de futsal e eventos socioculturais. Além do time inscrito na Copinha, que conta com 22 jogadores, o Ibrachina também possui uma equipe amadora com mais de 80 atletas com idades que variam de 15 a 20 anos, segundo informações da FPF.

Na Copinha, foi uma das surpresas da primeira fase, vencendo seus três jogos e indo para o mata-mata como líder do grupo 30. Na primeira rodada, o Ibrachina derrotou o Inter de Limeira por 3 a 1. No segundo jogo, o time da Mooca derrotou o Serranense-MG e garantiu uma vaga na próxima fase do torneio. No último confronto, os dragões da Mooca bateram o tradicional Naútico e garantiram a classificação na primeira posição. Samuel e Ruan foram os grandes destaques do clube na Copinha, com três gols marcados e atuações decisivas ao longo da primeira fase.