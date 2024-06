Em jogo com raios e chuva de granizo, Alemanha vence a Dinamarca e se classifica para as quartas de final da Eurocopa

Jogo foi paralisado por 24 minutos em Dortmund devido a uma forte tempestade; Kai Havertz e Jamal Musiala marcaram os gols da seleção alemã, que pegara o vencedor de Espanha x Geórgia

RONALD WITTEK/EFE/EPA Nico Schlotterbeck, número 15 da Alemanha, é celebrado pelos companheiros após dar a assistência do gol que matou a partida contra a Dinamarca



Alemanha e Dinamarca se enfrentaram neste sábado (29) em jogo válido pelas oitavas de final da Eurocopa 2024. O estádio Signal Iduna Park, casa do Borussia Dortmund e palco de 10 partidas disputadas entre as Copas do Mundo de 1974 e 2006, recebeu o confronto entre as duas equipes. A anfitriã, Alemanha, realizou a segunda melhor campanha na fase de grupos, com duas vitórias e um empate, além de fazer oito gols, o melhor ataque da primeira fase do torneio. Já a Dinamarca se classificou sem vencer ou perder: foram três empates nas três partidas disputadas. O duelo terminou com vitória alemã por 2 a 0, gols de Kai Havertz e Jamal Musiala.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os primeiros minutos da partida ocorreram como esperado. Os donos da casa adotaram uma postura ofensiva e criaram mais chances. Aos 3 minutos, o escanteio cobrado pelo alemão Toni Kroos, que disputa as últimas partidas da carreira, foi concluído com o cabeceio do zagueiro Schlotterbeck, atingindo a meta, mas, acabou invalidado pelo VAR, que marcou falta de ataque. O goleiro e capitão dinamarquês, Kasper Schmeichel, foi um dos destaques durante toda primeira etapa, realizando quatro defesas difíceis e evitando a inauguração do placar. Quem surpreendeu a todos no primeiro tempo foi o clima. Em decorrência do vento forte, chuva, raios e até mesmo granizo, a partida foi paralisada aos 34 minutos por determinação da Uefa: “Partida suspensa devido a condições climáticas adversas”, divulgou a instituição nas redes sociais e no telão do estádio.

O jogo foi reiniciado pelo árbitro Michael Oliver após 24 minutos de paralisação. A Dinamarca começou a se impor na partida durante os últimos dez minutos da primeira etapa, mas, mesmo com as finalizações de Højlund e os contra-ataques velozes puxados pelo meio-campista Eriksen, não conseguiu superar a boa atuação do zagueiro alemão Rüdiger e a experiência do goleiro veterano Manuel Neuer. O VAR entrou em cena cena vezes no início da segunda etapa. Aos 5 minutos, o dinamarquês Andersen aproveitou a sobra da bola na área e concluiu na meta alemã, mas, após a revisão do lance, a equipe da arbitragem de vídeo marcou impedimento. Aos 7, o alemão Raum cruzou e a bola desviou na mão de Andersen. Michael Oliver foi chamado e, após a revisão do lance, marcou pênalti para Alemanha. Havertz cobrou e abriu o placar: 1 a 0.

Rain in dortmund, match stopped between Germany and Denmark. pic.twitter.com/9iXcOWEIjD — raman (@Dhuandhaar) June 29, 2024

Precisando do empate, a Dinamarca foi ao ataque e construiu jogadas pelas laterais do campo. Mas sem uma conclusão certeira, e com os jogadores avançados, a Alemanha começou a explorar as jogadas de contra-ataque. Aos 22 minutos, Musiala recebeu em velocidade e finalizou cruzado, ampliando o placar para 2 a 0. Mesmo com as substituições e as sequências de escanteios, a equipe comandada por Kasper Hjulmand não conseguiu criar oportunidades claras para diminuir o resultado, ou até mesmo empatar. O meia alemão Wirtz, destaque da temporada 23/24 com a quase imbatível equipe do Bayer Leverkusen, entrou nos minutos finais de jogo e quase aumentou o placar, se não fosse por mais uma intervenção do VAR, que marcou impedimento no início da jogada. A seleção alemã aguarda o confronto entre Espanha e Geórgia, que acontece às 16 horas deste domingo (30), para conhecer o adversário que enfrentará nas quartas de final.

Dortmund once again the city of rain (and thunder!)#euro2024 pic.twitter.com/RLmBHEiGLG — Lucy Ward (@lucyjward_) June 29, 2024