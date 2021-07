Em jogo de lendas, Ronaldinho marca, mas Barcelona é derrotado pelo Real Madrid

Rivaldo, Roberto Carlos, Figo, Deco e outros ex-craques participaram da partida amistosa, realizada em Tel Aviv, em Israel

Reprodução/Twitter/@FCBarcelona Em jogo de lendas, Real vence o Barcelona por 3 a 2



O clássico entre as lendas Barcelona e Real Madrid, realizado nesta terça-feira, 20, cumpriu a promessa de ser um grande jogo. Na cidade de Tel Aviv, em Israel, o time madrileno bateu o rival por 3 a 2, de virada, em partida amistosa que contou com boa presença de público – vale lembrar que o país está com a vacinação contra o novo coronavírus bem avançada. Ronaldinho Gaúcho e Jofre Mateu marcaram para os catalães, que também contaram com Rivaldo em campo. A equipe da capital espanhola, porém, foi superior e venceu com gols de Munitis, Alfonso e Rúben de La Red. Roberto Carlos, brasileiro com passagem de sucesso no Real, fez parte do triunfo.

No talento de Ronaldinho Gaúcho, o Barcelona foi melhor do que o adversário, se impôs e saiu na frente através de uma penalidade sofrida por Saviola. Na cobrança, o “Bruxo” não deu a menor chance ao goleiro adversário, batendo forte e no alto, estufando as redes. Inspirado e com fôlego, o duas vezes melhor do mundo ainda acertou a trave na etapa inicial, levantando parte da torcida presente no estádio israelita. No retorno do intervalo, o Real Madrid voltou com mais ímpeto. Primeiro, Guzmán recebeu bela assistência para fuzilar o arqueiro blaugrana. Dois minutos depois, o próprio Munitis serviu Alfonso, que fez um lindo gol em chute acrobático. O Barça, então, mostrou poder de reação com Rivaldo, que tocou para Jofre Mateu igualar. Ainda assim, o domínio madrileno foi mais eficaz. Restando vinte minutos para o fim, De la Red demonstrou categoria para tocar na saída de Jon Andoni Goikoetxea.