Vasco anuncia Lisca Doido como substituto de Marcelo Cabo

Reprodução/Vasco Lisca Doido é o novo treinador do Vasco



O Vasco anunciou na manhã desta terça-feira, 20, que Lisca é o novo técnico de seu time profissional. Em comunicado oficial, o Gigante da Colina informou que o treinador chega ao lado do auxiliar técnico Márcio Hahn para liderar o projeto de retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, firmando vínculo até o fim de 2021. Desta forma, ele substitui Marcelo Cabo, demitido na tarde de ontem depois de uma sequência negativa na Série B – atualmente, o Cruz-Maltino é somente o oitavo colocado da 2ª divisão, fora da zona de classificação para a elite do futebol nacional. Na semana que vem, o time começa a jogar as oitavas de final da Copa do Brasil, diante do São Paulo – o primeiro duelo é no Morumbi, na capital paulista.

Lisca estava sem emprego desde a metade do mês passado, quando pediu demissão do América-MG. No Coelho, ele estava fazendo bom trabalho, colecionando o segundo colocado na Série B 2020, que deu acesso ao time para a temporada atual, além da presença na semifinal da Copa do Brasil. Em seu currículo, o técnico passou por vários outros times, como Ceará, Internacional, Paraná, Guarani, entre outros. Até o momento, no entanto, ele não tem nenhum título de expressão em seu trabalho como treinador profissional. Ele inicia o trabalho na equipe carioca a partir da próxima sexta-feira, 23, quando o time se reapresenta após o jogo contra o CSA, marcado para esta quarta-feira.