Em jogo marcado por susto de Eriksen, Dinamarca é derrotada pela Finlândia na Eurocopa

Após informações de que o camisa 10 havia retomado a consciência e estava em quadro estável, a Uefa determinou que o jogo fosse retomado; Pohjanpalo marcou para a seleção finlandesa, que fez a sua primeira partida na história da competição

EFE/EPA/Friedemann Vogel A Finlândia venceu a Dinamarca na estreia da Eurocopa



A Finlândia surpreendeu ao vencer a Dinamarca por 1 a 0 na tarde deste sábado, 12, no Estádio Parken, em Copenhagen, em confronto válido pela primeira rodada da Eurocopa. Mais do que o resultado, a partida foi inusitada devido ao susto de Christian Eriksen, meio-campista dinamarquês que desacordou, precisou ser reanimado e foi retirado de maca de campo, fazendo até com que a Uefa suspendesse o duelo. Após informações de que o camisa 10 havia retomado a consciência e estava em quadro estável, a entidade que rege o futebol europeu determinou que o jogo fosse reiniciado. Com a bola rolando, os finlandeses foram eficazes e abriram o placar com Pohjanpalo. Restando dez minutos para o fim, a seleção dinamarquesa ainda teve uma penalidade a favor, mas Hölbjerg acabou parando no goleiro Hradecky. Com o resultado, a Finlândia, estreante no campeonato, pulou momentaneamente para a primeira posição do Grupo B, que também tem Bélgica e Rússia.

A Dinamarca controlou as ações desde o apito inicial, tendo mais posse de bola e incomodando na base dos cruzamentos. Braithwaite, Eriksen e Höjbjerg assustaram o goleiro da Finlândia com chutes de média distância. Enquanto busca abrir o placar, no entanto, o susto aconteceu. Aos 43 minutos do primeiro tempo, Eriksen se apresentou para receber a bola em arremesso lateral, mas acabou desabando no gramado, sem se chocar com nenhum outro atleta. Depois de alguns minutos, o jogador de 29 anos deixou o estádio, localizado na capital dinamarquesa, de maca. Os momentos do atendimento ao jogador foram desesperadores. Enquanto ele recebia atenção dos profissionais de saúde, vários atletas da Dinamarca e da Finlândia choravam. Namorada do meia da Inter de Milão, Sabrina Jensen chegou até a entrar no gramado para verificar a situação do companheiro. A Uefa, após determinar a suspensão do confronto, informou que o atleta foi encaminhado a um hospital e está em situação estável.

Quase duas horas depois, a bola voltou a rolar no Estádio Parken, tendo o primeiro tempo sendo completado em cinco minutos. A Dinamarca, sem Eriksen, ainda voltou melhor, mas foi surpreendida por Pohjanpalo, da Finlândia, que aproveitou cruzamento da esquerda para cabecear, contando com uma bela colaboração do goleiro Schmeichel. Em busca do empate, a Dinamarca foi com tudo para cima e conseguiu um pênalti. Na batida Hölbjerg bateu fraco, facilitando a defesa do arqueiro. Nos últimos instantes, os dinamarqueses ainda demonstraram nervosismo, errando passes fáceis e apostando em cruzamentos.