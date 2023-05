Em reformulação, PSG coloca Neymar e Verratti na lista de negociáveis

Clube francês está decepcionado com a dupla e também não deve renovar com Lionel Messi

FRANCK FIFE / AFP Neymar deve deixar o PSG na próxima janela de transferências



O Paris Saint-Germain promete fazer uma grande reformulação em seu elenco para a próxima temporada. Além de não renovar com Lionel Messi, a diretoria também vai colocar grandes nomes do plantel na lista de negociáveis. De acordo com matéria publicada pelo jornal “Le Parisien”, o atacante Neymar e o meio-campista Marco Verratti não fazem mais parte dos planos do PSG. Contratação mais cara da história do futebol, o brasileiro de 222 milhões de euros pode ser até emprestado para outra equipe. Segundo o veículo de informação local, os cartolas do clube estão decepcionados com o rendimento do craque nas seis temporadas em que representou o time azul e vermelho. Insatisfeito com as críticas, o atleta revelado pelo Santos também estaria disposto a deixar a capital francesa e migrar para outro país – vinculado aos parisienses até 2027, ele precisaria abrir mão de um alto salário. O italiano Verratti, por sua vez, está em Paris desde 2012 e vive uma relação de amor e ódio com as organizadas. O volante tem contrato até 2026 e espera propostas para deixar a equipe. Líder da Ligue 1, o PSG tem seis pontos de vantagem para o segundo colocado Lens e pode ser campeão já na próxima rodada – restam apenas três partida para o término da competição.