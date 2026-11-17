Endrick revela nascimento do filho e dedica gol ao herdeiro: ‘Garoto maravilhoso’
O atacante Endrick viveu um momento especial na goleada da seleção brasileira sobre Singapura por 7 a 0, na manhã desta terça-feira. Após o jogo, ele revelou o nascimento de seu primeiro filho e aproveitou a entrevista para dedicar o gol ao seu herdeiro.
“Minha esposa deu à luz. É um garoto maravilhoso. Minha esposa está muito feliz. O gol foi para ele e para a minha esposa que é uma mulher muito forte por tudo que ela vem passando”, afirmou o atacante em entrevista ao SporTV.
“Ela está cuidando dele e foi uma das primeiras a falar para eu vir representar o meu país, a minha seleção”, completou o atacante do Real Madrid, que afirmou adotar uma linha mais discreta quando se trata de seu seio familiar.
Em função desse discurso, o artilheiro evitou anunciar o nascimento da criança nas redes sociais. “Eu tenho que valorizar bastante a família e tenho que agradecer muito a Deus. Sou um cara que gosta de falar somente da minha carreira porque a gente sabe como é a imprensa, como é a internet. Prefiro deixar a minha vida pessoal de lado”.
Autor do quarto gol nos 7 a 0, Endrick aproveitou o momento para destacar o trabalho feito pela diretoria palmeirense referente à base.
“O que o Palmeiras vem fazendo é uma coisa espetacular. Temos que dar parabéns ao João Paulo (Sampaio, coordenador das categorias de base). É um cara que vai buscar talentos em todo lugar do mundo. A gente fica muito feliz pelos nossos amigos”, disse. Além dele, mais três nomes revelados pelo clube estiveram em campo nesta manhã de terça: os atacantes Estêvão e Allan e o zagueiro Vitor Reis.
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