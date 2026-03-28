Escócia x Japão: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
A Seleção Escocesa fará a primeira participação deles na Copa do Mundo desde 1998
EFE/EPA/Robert Perry
Escócia e Japão se enfrentam neste sábado (28), às 14h, no estádio Hampden Park, em Glasgow, em amistoso internacional. A Seleção Escocesa fará a primeira participação deles na Copa do Mundo desde 1998.
Onde assistir Escócia x Japão ao vivo
O jogo será transmitido pelo serviço de streaming Disney+.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.