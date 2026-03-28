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Escócia x Japão: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

A Seleção Escocesa fará a primeira participação deles na Copa do Mundo desde 1998

  • Por Jovem Pan
  • 28/03/2026 12h06
  • BlueSky
EFE/EPA/Robert Perry escócia x espanha; scott mctominay

Escócia e Japão se enfrentam neste sábado (28), às 14h, no estádio Hampden Park, em Glasgow, em amistoso internacional. A Seleção Escocesa fará a primeira participação deles na Copa do Mundo desde 1998.

Onde assistir Escócia x Japão ao vivo

O jogo será transmitido pelo serviço de streaming Disney+.

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