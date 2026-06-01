Irã anuncia convocação para a Copa do Mundo sem Sardar Azmoun

O terceiro maior artilheiro da seleção foi alvo de críticas em março pela mídia estatal por aparecer em uma foto nas redes sociais ao lado do primeiro ministro dos Emirados Árabes Unidos.

AFP O Irã integra o Grupo G na Copa do Mundo



O Irã anunciou a lista de jogadores que vai integrar a equipe nacional para a disputa da Copa do Mundo. O técnico Amir Ghalenoei definiu os 26 nomes, mas vai ter dois importantes desfalques para o torneio de seleções.

Na competição, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, o treinador não chamou Sardar Azmoun, terceiro maior artilheiro da seleção. Autor de 91 jogos e 57 gols, ele foi alvo de críticas em março pela mídia estatal por aparecer em uma foto nas redes sociais ao lado do primeiro ministro dos Emirados Árabes Unidos.

O episódio não caiu bem, já que o país é aliado dos Estados Unidos e apoiador da guerra de Washington contra o Irã. Na últimas semanas, o treinador da seleção nacional garantiu que a sua convocação se basearia apenas em critérios técnicos. No entanto, existe a suspeita de que o atleta tenha ficado de fora por motivos políticos.

Mas, além de Azmoun, um outro nome importante que fica de fora é Ali Gholizadeh. Ele no entanto, está ausente da lista por causa de uma uma ruptura de ligamento cruzado anterior no joelho.

O Irã integra o Grupo G na Copa do Mundo e faz a sua estreia no dia 15 de junho contra a Nova Zelândia, em Los Angeles. O time volta a campo para a segunda rodada contra a Bélgica no dia 21, no mesmo palco, e encerra a sua participação nesta fase inicial do torneio seis dias depois diante do Egito.

Confira os convocados do Irã para a Copa do Mundo:

Goleiros: Alireza Beiranvand (Tractor Club), Seyed Hossein Hosseini (Sepahan) e Mohammad Khalifeh Payam Niazmand (Persepolis)

Defensores: Danial Eiri Ehsan Hajsafi (Sepahan), Saleh Hardani (Esteghlal), Hossein Kanaani (Persepolis), Shojae Khalilzadeh (Tractor Club), Milad Mohammadi (Persepolis), Ali Nemati (Foolad), Omid Noorafkan (Sepahan) e Ramin Rezaeian (Foolad).

Meio-campistas: Roozbeh Cheshmi (Esteghlal), Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli), Mehdi Ghaedi (Shabab Al-Ahli), Saman Ghoddos (Al-Ittihad Kalba), Mohammad Ghorbani (Al Wahda), Alireza Jahanbakhsh (FCV Dender) Mohammad Mohebi (FK Rostov), Amir Mohammad (sem clube), Razzaghinia (Esteghlal), Mehdi Torabi (Tractor Club) e Aria Yousefi (Sepahan).

Atacantes: Ali Alipour (Persepolis), Dennis Dargahi (Standard Liege), Hadi Habibinejad (Chadormalou Ardakan), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor Club), Amirhossein Mahmoudi (Persepolis), Kasra Taheri (Paykan) e Mehdi Taremi (Olympiacos).