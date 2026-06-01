Colômbia x Costa Rica: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Colômbia x Costa Rica se enfrentam em amistoso internacional nesta segunda-feira, às 20h, no Estádio El Campín; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

CHARLY TRIBALLEAU / AFP A Colômbia está no grupo K, com Portugal, República Democrática do Congo e Uzbequistão, e estreia no dia 17 contra o país do leste europeu



Colômbia x Costa Rica se enfrentam nesta segunda-feira, dia 1º, às 20h, no Estádio El Campín, em amistoso internacional em preparação para a Copa do Mundo de 2026.

A Colômbia está no grupo K, com Portugal, República Democrática do Congo e Uzbequistão, e estreia no dia 17 contra o país do leste europeu. A Costa Rica não está classificada para a competição deste ano.

Onde assistir Colômbia x Costa Rica ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Globloplay no streaming, com início da transmissão às 20h.