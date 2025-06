Espérance vence o Los Angeles FC e garante Flamengo em primeiro lugar do Grupo D

Resultado eliminou o Los Angeles FC do Mundial de Clubes e classificou o rubro-negro para as oitavas de final

EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Bechir Ben Said do Espérance de Tunis comemora este verão, em um partido do Mundial de Clubes entre Los Angeles FC e Espérance de Tunis no estádio Geodis Park de Nashville (Estados Unidos)



A vitória do Espérance contra o Los Angeles FC, garantiu o Flamengo na primeira posição do Grupo D e a vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes. No jogo que definiu o grupo, os times fizeram um primeiro tempo bastante movimentado. O time tunisiano foi agressivo desde o início, especialmente com ações pela esquerda, onde Belaïli era o principal desafogo ofensivo. Ele teve boa chance logo no começo da partida, mas parou em Lloris. O Espérance ainda carimbou a trave em finalização de Rodrigo Rodrigues e mostrou mais presença no campo de ataque. O Los Angeles também teve seus momentos. Com posse alternada e velocidade nos contragolpes, criou oportunidades e chegou a balançar as redes duas vezes, ambas anuladas por impedimento – uma com Giroud e outra com o venezuelano David Martínez. A arbitragem interveio com precisão nas duas situações. A igualdade no placar ao fim do primeiro tempo, embora sem gols, refletia o equilíbrio e o ritmo intenso da partida.

Na volta do intervalo, o Espérance manteve o ímpeto. Chegou a ter um pênalti marcado a seu favor nos primeiros minutos, mas a decisão foi revista e anulada pelo VAR. Mesmo assim, os tunisianos seguiram controlando o meio-campo e foram recompensados aos 24 minutos. Após jogada individual de Ben Hamida, que invadiu a área e dividiu com a zaga, a bola sobrou limpa para Belaïli. Com calma, o camisa 11 finalizou entre as pernas de Lloris para marcar o gol da vitória. O Espérance quase ampliou pouco depois, em mais uma jogada de Belaïli, que atraiu a marcação, driblou o goleiro e serviu Guenichi. Com Lloris fora do lance, o meia bateu com precisão, mas Long apareceu na pequena área para salvar de cabeça – a bola ainda tocou no travessão antes de sair. A partir daí, o Los Angeles tentou pressionar em busca do empate, mas esbarrou na organização defensiva do time africano.

No fim, o time norte-americano ainda teve a chance do empate em cobrança de pênalti, mas parou em Ben Said, que defendeu a finalização de Bouanga e garantiu o resultado, saindo de campo como o grande herói. Com o apito final, a comemoração veio em dose dupla: para os torcedores do Espérance, que seguem vivos na competição, e para os rubro-negros, que asseguraram a primeira colocação do grupo.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula