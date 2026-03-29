Estádio Azteca é reinaugurado com empate entre México e Portugal e morte de torcedor

Relatórios preliminares indicaram que o homem tinha aproximadamente 27 anos de idade

Os mais de oitenta mil espectadores presentes no sábado (28) na reabertura do Estádio Azteca saíram incomodados e decepcionados com o empate em 0 a 0 entre México e Portugal, um evento marcado pela morte de um torcedor que sofreu uma queda.

“Na área de camarotes do estádio da Cidade do México (Azteca), um torcedor embriagado tentou descer do segundo para o primeiro nível saltando pela parte externa. Isso resultou em sua queda até o térreo, onde foi atendido por equipes médicas, mas, infelizmente, veio a óbito”, informou a Secretaria de Segurança Civil em um comunicado.

Relatórios preliminares indicaram que o homem tinha aproximadamente 27 anos de idade.

Manifestações nos arredores do estádio

Nas horas que antecederam a partida, manifestantes se reuniram nos arredores do estádio para dar visibilidade à causa das mães de desaparecidos, a grupos contra a gentrificação, a defensores da legalização da maconha e a ativistas pelos direitos dos animais.

Brenda Valenzuela, uma dona de casa de 43 anos, protestou em frente ao Estádio Azteca segurando uma grande faixa com a foto de seu filho, Carlos Galván, que desapareceu em 5 de outubro de 2025, em Mazatlán, no estado de Sinaloa, no noroeste do país.

“Escolhi vir aqui hoje porque este é um evento que atrai uma multidão enorme e gera uma visibilidade imensa”, disse Valenzuela, que considerou “inaceitável” sediar um evento esportivo global enquanto milhares de mães enfrentam a tragédia do desaparecimento de seus filhos.

Outro grupo de cerca de 30 mães de pessoas desaparecidas da região sul de Ajusco, nas proximidades do estádio, chegou portando cartazes em espanhol, inglês e português, acompanhados de palavras de ordem como “México: Campeão em desaparecimentos!” e “Parem de jogar com a nossa dor!”.

O coletivo, escoltado por aproximadamente 50 policiais montados e vários outros a pé, denunciou o fato de que quase 300 pessoas desapareceram num raio de 15 quilômetros do Estádio Azteca e traçou um paralelo com a situação no Estádio Akron, sede da Copa do Mundo em Guadalajara (oeste do México), onde foram descobertas valas clandestinas na área circundante.

Funcionários do governo da capital cercaram os manifestantes em uma manobra que parecia ter sido concebida para reduzir a visibilidade do grupo, observou a AFP.

Gritos homofóbicos

A partida ficou aquém das expectativas devido ao desempenho ofensivo das duas seleções.

O México criou diversas chances e, em alguns momentos, empolgou seus torcedores, que, no entanto, demonstraram impaciência com o passar dos minutos e começaram a entoar “Olé” em resposta ao jogo de passes da equipe portuguesa.

No final da partida, a torcida da casa proferiu gritos homofóbicos após cobranças de tiro de meta dos goleiros Raúl Rangel, do México, e Rui Silva, de Portugal.

Na tentativa de abafar esses cânticos, um problema recorrente entre os torcedores mexicanos que já resultou em sanções contra a federação local, o sistema de som do estádio tocou a tradicional canção mexicana ‘Cielito Lindo’.

Com poucos gols, os torcedores foram presenteados no intervalo com um espetacular show de luzes e fogos de artifício.

“A partida precisava de um gol para que se abrisse. Para os torcedores, não foi o jogo mais empolgante, mas, taticamente, foi excelente”, comentou Roberto Martínez, técnico de Portugal.

Os momentos mais emocionantes do jogo foram os aplausos ao meio-campista espanhol naturalizado mexicano Álvaro Fidalgo, que estreou pela seleção do México, e a Armando González, que é atualmente o artilheiro do Guadalajara.

“Individualmente, todos corresponderam. Gostei da personalidade do Fidalgo, de sua vontade de buscar a bola. Ele fez boas conduções”, disse Javier Aguirre, técnico do México. “Os torcedores exigem que joguemos bem e vençamos”.

Do lado português, Paulinho — três vezes artilheiro do futebol mexicano atuando pelo Toluca — recebeu uma calorosa recepção dos torcedores, que gritavam seu nome com grande entusiasmo.

Ausência de CR7 é sentida

O grande ausente desta festa de reinauguração foi o astro Cristiano Ronaldo. Alguns torcedores vestiam a camisa de Portugal com o número 7.

“Ele não veio porque é um metido”, disse à AFP José María Díaz, de sete anos.

Luis Camarena, de 40 anos, que chegou ao estádio com seus dois filhos, lamentou a ausência de CR7, pois “as crianças queriam vê-lo. Estamos tristes”.

A novidade mais evidente do dia foi a presença onipresente da marca Banorte, o novo nome do estádio, em diversas áreas do local.

Em 2025, este banco forneceu um patrocínio de 116 milhões de dólares (cerca de 607 milhões na cotação atual) para a reforma do Estádio Azteca para a Copa do Mundo de 2026.

O novo nome do estádio dividiu opiniões em sua reabertura. “Eu não gosto. Para mim, será sempre o Estádio Azteca, por tradição”, disse Jessica Alcocer, de 45 anos.

“Na verdade, eu gosto. Um nome novo combina bem com o estádio reformado”, opinou Claudia Morales, de 58 anos.