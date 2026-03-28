Estados Unidos x Bélgica: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Reprodução/X/@USMNTChristian Pulisic comemora primeiro gol dos EUA na edição 2024 da Copa América
Estados Unidos e Bélgica se enfrentam neste sábado (28), às 17h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, em amistoso internacional.
A Seleção dos Estados Unidos recebe o confronto em casa como uma das principais preparações para a Copa do Mundo de 2026 — da qual é co-anfitriã ao lado de Canadá e México.
Do lado belga, a Seleção da Bélgica chega como uma das potências europeias do momento. Ocupando a 9ª colocação no ranking FIFA, eles garantiram vaga na Copa de 2026.
Onde assistir Hungria x Eslovênia ao vivo
A partida terá transmissão do X Sports e do Disney+.
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