Estados Unidos x Bélgica: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Reprodução/X/@USMNT Christian Pulisic comemora primeiro gol dos EUA na edição 2024 da Copa América



Estados Unidos e Bélgica se enfrentam neste sábado (28), às 17h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, em amistoso internacional.

A Seleção dos Estados Unidos recebe o confronto em casa como uma das principais preparações para a Copa do Mundo de 2026 — da qual é co-anfitriã ao lado de Canadá e México.

Do lado belga, a Seleção da Bélgica chega como uma das potências europeias do momento. Ocupando a 9ª colocação no ranking FIFA, eles garantiram vaga na Copa de 2026.

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A partida terá transmissão do X Sports e do Disney+.