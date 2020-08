Estava bem acompanhado? Lewa brinca e mostra como passou a noite após título da Champions

Artilheiro, campeão da Liga dos Campeões da Europa e grande favorito à eleição do melhor jogador do mundo, o polonês acordou com a vista mais desejada por qualquer atleta profissional de futebol

Matt Childs/EFE Robert Lewandowski foi o grande nome da conquista do sexto título europeu da história do Bayern de Munique



Artilheiro, campeão da Liga dos Campeões da Europa e grande favorito à eleição do melhor jogador do mundo, Robert Lewandowski passou a noite muito bem acompanhado depois da vitória do Bayern de Munique sobre o PSG, no último domingo, 23, na decisão da Champions League. Por meio de postagem no Instagram, o atacante polonês brincou e mostrou como acordou na manhã desta segunda-feira, em Lisboa. “Acordar assim #sobreontemànoite”, escreveu o jogador, ao compartilhar uma foto em que aparece na cama ao lado da taça do torneio continental.

Ver essa foto no Instagram Woke up like this😂🏆 #aboutlastnight #uclfinal @fcbayern Uma publicação compartilhada por Robert Lewandowski (@_rl9) em 24 de Ago, 2020 às 1:49 PDT

Antes de ir para o hotel, no entanto, Lewandowski participou da intensa celebração do elenco bávaro pela conquista do sexto título continental. Todos os atletas do Bayern foram a uma casa noturna da capital de Portugal e festejaram o título europeu. Com direito ao tradicional megafone onipresente nos estádios alemães, os jogadores cantaram, dançaram e extravasaram após uma temporada extenuante, mas muito vitoriosa.

Comandado por Hans Flick, o Bayern foi campeão do Campeonato Alemão, da Copa da Alemanha e da Liga dos Campeões da Europa. A Tríplice Coroa ainda foi completada por um desempenho fantástico de Robert Lewandowski. O atacante anotou 55 gols em 47 jogos e terminou a temporada como o goleador máximo de todas as competições disputadas pela equipe germânica desde o meio do ano passado. Não à toa, é o favorito a ser eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa.