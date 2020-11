Vampeta arrisca palpite para SPFC x Flamengo e prevê treinador na corda bamba 

O Velho Vamp falou sobre a decisão entre o Tricolor e o Rubro-Negro pelas quartas de final da Copa do Brasil

São Paulo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 18, a partir das 21h30 (de Brasília), no Morumbi, na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil – no Maracanã, os paulistas venceram por 2 a 1. No programa Esporte em Discussão, do Grupo Jovem Pan, os comentaristas arriscaram os seus palpites para o confronto decisivo. Para Vampeta, o jogo vale não somente a classificação, mas também a permanência de Fernando Diniz ou Rogério Ceni em seus respectivos times.

“Pode ter certeza que amanhã terá fumaça aqui, seja pelo lado do Fernando Diniz ou pelo lado do Rogério Ceni. Pelo lado do Diniz, vão dizer que é mais uma eliminação e que ele só perde. E, pelo lado do Ceni, vão dizer que ele já foi demitido pelo São Paulo e que ele não serve. E tudo isso pode se agravar com uma saída do Jorge Jesus do Benfica. Eu não me surpreenderia com essa atitude do Marcos Braz, que foi eleito vereador no Rio de Janeiro e não tem palavra nenhuma. Se isso acontecer, o Rogério Ceni fica para escanteio, com certeza”, disse o Velho Vamp, que aposta em uma classificação são-paulina. “Vai ser 2 a 1 para o São Paulo. Vai ganhar de novo”, completou. O Rubro-Negro precisa vencer o São Paulo por dois ou mais gols de diferença para avançar na competição. Em caso de vitória do Flamengo pelo placar mínimo, a disputa irá para as penalidades. Qualquer outro resultado dá a classificação para o Tricolor paulista. A Jovem Pan transmite a partida com a narração de Nilson Cesar, comentários de Flavio Prado e reportagem de Marcio Spimpolo.