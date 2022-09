Estrutura do estádio do Colo-Colo desaba durante treino aberto e deixa dez feridos; assista

A festa estava acontecendo na antevéspera do clássico contra a Universidad Católica, que pode definir o Campeonato Chileno

Montagem sobre fotos/Reprodução/Twitter/@rodrigogomezf Cobertura do estádio do Colo-Colo caiu durante treino aberto para o público



A torcida do Colo-Colo preparou uma grande festa para esta sexta-feira, 30, durante o treino aberto do time, o último antes do clássico contra a Universidad Católica, que pode definir o Campeonato Chileno. Comparecendo em peso no Estádio Monumental David Arellano, casa da equipe e palco do jogo do próximo domingo, 2, os torcedores levaram bandeiras e acompanharam de perto a movimentação dos jogadores. A atividade, no entanto, precisou ser interrompida após a cobertura do estádio desmoronar e cair sobre alguns torcedores. De acordo com o jornal local “La Tercera”, oito pessoas ficaram levemente feridas, enquanto outras duas sofreram fraturas. Apesar do rápido atendimento de bombeiros e equipes de ambulâncias para evacuar a área, as autoridades chilenas ainda devem fazer um relatório sobre o caso, explicando os motivos do acidente e se o estádio poderá receber a partida. Com 54 pontos, o Colo-Colo tem 11 de vantagem sobre Curicó Unido e Ñublense, podendo voltar a ser campeão nacional após cinco anos. Sem chances de obter a taça, a Católica tem 36 pontos e ocupa o sexto lugar.