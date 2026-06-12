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Futebol Internacional

Show de Anitta e Alanis Morissette: onde assistir às aberturas da Copa

Canadá e Estados Unidos tem cerimônias próprias após a primeira acontecer no México

Jovem Pan

O campo gramado totalmente instalado é visto no Estádio de Los Angeles (temporariamente renomeado de Estádio SoFi) antes da Copa do Mundo FIFA de 2026 em Los Angeles em 7 de junho de 2026.
A apresentação contará com diversas atrações internacionais Patrick T. Fallon / AFP

A Copa do Mundo de 2026 começa no Canadá com a estreia contra a Bósnia e Herzegovina, com a partida marcada para às 16h (de Brasília). A cerimônia de abertura, recheada de estrelas, começa às 14h30 (de Brasília). Participaram do show de abertura:

  • Alanis Morissette
  • Michael Bublé
  • Alessia Cara
  • Elyanna
  • Jessie Reyez
  • Nora Fatehi
  • Sanjoy
  • Vegedraem
  • William Prince

Já nos EUA, a partida entre os anfitriões contra o Paraguai será na sexta-feira (12). O jogo acontece no SoFi Stadium, em Los Angeles.

A partida começa às 22h (de Brasília). Porém, a cerimônia de abertura se iniciará antes, às 20h30 (de Brasília).

A apresentação contará com diversas atrações internacionais. Estão confirmados a cantora pop Katy Perry, a brasileira Anitta, entre outros nomes fortes como LISA, Rema, Tyla e o rapper Future.

Confira onde assistir à partida e à cerimônia de abertura:

A partida dos EUA será transmitida pela TV Globo, GeTV, SporTV, N Sports, CazéTV e SBT. A do Canadá será transmitida apenas pela Cazé TV.

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