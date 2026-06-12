Show de Anitta e Alanis Morissette: onde assistir às aberturas da Copa
A Copa do Mundo de 2026 começa no Canadá com a estreia contra a Bósnia e Herzegovina, com a partida marcada para às 16h (de Brasília). A cerimônia de abertura, recheada de estrelas, começa às 14h30 (de Brasília). Participaram do show de abertura:
- Alanis Morissette
- Michael Bublé
- Alessia Cara
- Elyanna
- Jessie Reyez
- Nora Fatehi
- Sanjoy
- Vegedraem
- William Prince
Já nos EUA, a partida entre os anfitriões contra o Paraguai será na sexta-feira (12). O jogo acontece no SoFi Stadium, em Los Angeles.
A partida começa às 22h (de Brasília). Porém, a cerimônia de abertura se iniciará antes, às 20h30 (de Brasília).
A apresentação contará com diversas atrações internacionais. Estão confirmados a cantora pop Katy Perry, a brasileira Anitta, entre outros nomes fortes como LISA, Rema, Tyla e o rapper Future.
Confira onde assistir à partida e à cerimônia de abertura:
A partida dos EUA será transmitida pela TV Globo, GeTV, SporTV, N Sports, CazéTV e SBT. A do Canadá será transmitida apenas pela Cazé TV.