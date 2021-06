Eurocopa: Na prorrogação, Itália faz 2 a 1 na Áustria e se classifica às quartas de final

Chiesa e Pessina marcaram os gols da vitória italiana; adversário das quartas sairá de Bélgica x Holanda

Reprodução/ Twitter @EURO2020 Chiesa comemora o primeiro gol da Itália na prorrogação



O jogo entre Itália e Áustria, pelas oitavas de final da Eurocopa 2020, foi um dos mais disputados e difíceis para sair um gol. Na primeira etapa a Itália dominou a partida. Aos 16 minutos, Barella finalizou no meio e o goleiro Bachmann fez boa defesa com o pé. Aos 31, Immobile acertou a trave em chute de fora da área e aos 43 minutos, a Azzurra ainda chegou em lance de escanteio. Os austríacos apareceram pouco no ataque, mas na segunda etapa o roteiro foi diferente. A Áustria voltou melhor e assustou em lance de falta com Alaba, antes dos cinco minutos. Aos 19, Arnautovic marcou de cabeça depois de ajeitada de Alaba, mas o VAR anulou o gol por impedimento do atacante. A Itália melhorou com as substituições de Mancini, mas não conseguiu marcar.

Com o 0 a 0, a partida foi para a prorrogação. A Itália se manteve em cima e aos cinco minutos, Chiesa driblou a zaga austríaca e abriu o placar. Aos 14, Insigne cobrou falta e obrigou o goleiro Bachmann a se esticar e jogar a bola para a linha de fundo. No lance seguinte, Pessina chutou cruzado e ampliou em 2 a 0. Aos oito do segundo tempo, a Áustria diminuiu com Kalajdzic em cobrança de escanteio. Mesmo assim, a Itália se classificou e espera o ganhador de Bélgica e Portugal, que se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília).