Zagueiro Léo Ortiz, do RB Bragantino, é convocado por Tite para a Copa América

Vinícios Oliveira/Red Bull Bragantino É a primeira vez que Léo Ortiz é convocado para a seleção



O zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, foi convocado pelo técnico Tite para defender a seleção brasileira durante a Copa América. O anúncio foi feito neste sábado, 26, após a confirmação de lesão no joelho direito de Felipe, do Atlético de Madrid, que foi desconvocado. Felipe teve uma entorse no dia 16 de junho e exames de imagem mostraram uma lesão parcial do ligamento colateral externo. O atleta ainda realizou tratamento nos últimos dias, mas uma nova ressonância apontou que ele não teria condições de entrar em campo durante o torneio, que termina em 10 de julho. Léo se juntará aos outros atletas da seleção na próxima terça-feira, 29, após o término da fase de grupos. O Brasil é líder do Grupo B com nove pontos em três jogos. Neste domingo a equipe encerra a primeira fase contra o Equador, às 18h (horário de Brasília).