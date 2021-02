Ex de Boateng estava ‘perturbada’ e morreu no dia do aniversário do filho, diz amiga

De acordo com a imprensa alemã e a investigação da polícia de Berlim, Kasia Lenhardt cometeu suicídio

A modelo Kasia Lenhardt, ex-namorada do jogador Jérôme Boateng, ficou perturbada após o término com o atleta do Bayern de Munique e morreu justamente no dia do aniversário do seu filho Noah, de 6 anos, fruto de outro relacionamento. Quem fez a revelação foi uma amiga da polonesa, em entrevista ao portal britânico “Daily Mail”. “Um membro da família chamou a polícia porque não conseguiam entrar em contato com ela e estavam preocupados. Ela morreu depois de o Jérôme ter dado uma entrevista em que ele dizia que o relacionamento entre ambos tinha terminado. Ele disse coisas muito más sobre a Kasia, ela ficou muito perturbada”, comentou a amiga da jovem, que tinha 25 anos de idade.

De acordo com a imprensa alemã e a investigação da polícia de Berlim, Kasia cometeu suicídio. “Na terça-feira, por volta das 8h30 da noite, houve uma operação da polícia em Charlottenburg por suspeitas de suicídio. Foi encontrada uma pessoa sem vida dentro da casa. Não havia indicações do envolvimento de terceiros”, disse um policial, que ressaltou que uma autópsia irá decretar como a modelo faleceu.

Boateng e Kasia Lenhardt terminaram o relacionamento no dia 2 de fevereiro de 2021 de maneira bem conturbada. Em entrevista ao “Marca”, da Espanha, o defensor afirmou que a modelo tentou sabotar o seu relacionamento com sua ex-mulher, com quem tem três filhos. Já a polonesa, segundo tabloides ingleses, teria chamado o jogador de “demônio”. Ambos relataram que o namoro terminou devido a chantagem e infidelidade.

Os pais da polonesa, que se destacou em um programa de modelos na Alemanha, em 2012, lamentaram a morte e pediram privacidade neste momento de luto. “É com grande tristeza que confirmamos a inesperada morte da nossa filha Kasia, em 9 de fevereiro de 2021. Agradecemos a todos a simpatia, mas ao mesmo tempo pedimos que contenham nas expressões de dor, para que possamos fazer o nosso luto neste momento difícil.”