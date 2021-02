Mundial: Edina Alves e Neuza Back são escaladas para apitar a final Bayern x Tigres

As brasileiras já fizeram história ao apitar uma partida um jogo masculino da FIFA pela primeira vez, no duelo entre Ulsan x Al Duhail

As brasileiras Edina Alves Batista e Neuza Back foram escaladas para a partida entre Bayern de Munique x Tigres (México), marcada para esta quinta-feira, 11, e válida pela final do Mundial de Clubes da Fifa, no Catar. Edina será a quarta árbitra da decisão que acontecerá no Education City, em Doha, enquanto Neuza trabalhará como auxiliar reserva. O uruguaio Esteban Ostojich será o juiz principal.

Edina fez história ao ser a primeira mulher a apitar um jogo masculino da FIFA, no duelo entre Ulsan x Al Duhail, válido pela pelo quinto lugar do Mundial. Atualmente, as duas brasileiras são cotadas para ser convocados para a Copa do Mundo de 2022, que também será realizada no Catar.