Ex-goleiro, Chilavert anuncia candidatura à presidência do Paraguai

Ex-goleiro da seleção do Paraguai, José Luis Chilavert anunciou nesta sexta-feira, 15, que concorrerá a presidência de seu país nas próximas eleições. O pleito está marcado para acontecer apenas em 2023. Em uma publicação em suas redes sociais, o ex-jogador de futebol, agora com 55 anos, apresentou sua foto com a mensagem “Chila 2023” e o slogan: “Orgulhoso de ser paraguaio”. Ele não revelou mais detalhes sobre a candidatura e a futura campanha política. O anúncio, contudo, não causou surpresa aos paraguaios. Chilavert já havia declarado em recente entrevista que cogitava essa possibilidade. Mas não indicou que anunciaria sua candidatura durante o Natal.

Si creías que el 2020 ya no te podía sorprender más apareció Chilavert para lanzar su candidatura a la presidencia y patear el tablero 🇵🇾 @JoseLChilavert_ pic.twitter.com/nIaULBLlop — DIEGO TABARES (@tabaresdiego) December 24, 2020

Um dos goleiros mais famosos da América Latina, o paraguaio se aposentou em 2004 após passagens por diversos clubes, como Guaraní, San Lorenzo (Argentina), Real Zaragoza (Espanha), Strasbourg (França), Peñarol (Uruguai) e Vélez Sarsfield (Argentina), onde encerrou sua carreira. Foram ainda quase 15 anos de contribuição à seleção do seu país, pela qual disputou duas Copas do Mundo, em 1998 e 2002.

*Com informações do Estadão Conteúdo