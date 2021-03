Ex-jogador de Goiás e São Paulo, Rafael Tolói é convocado pela seleção da Itália

Zagueiro se naturalizou no mês passado e irá defender a ‘Azurra’ nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022

Reprodução/ Instagram

Naturalizado italiano há um mês, o zagueiro Rafael Tolói, ex-jogador de Goiás e São Paulo e que atualmente defende a Atalanta, foi convocado para a seleção italiana pela primeira vez na carreira nesta sexta-feira, 19, em lista anunciada pelo técnico Roberto Mancini para as três primeiras partidas da ‘Azzurra’ nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Tolói, de 30 anos, iniciou a carreira profissional no Esmeraldino em 2009 e se transferiu para o Tricolor paulista em 2012. Permaneceu no tricampeão mundial até 2015, com um empréstimo para a Roma nesse período, e defende a Atalanta há cinco temporadas e meia.

Nessa convocação, Mancini chamou 38 jogadores cogitando o risco de que alguns atletas sejam proibidos de deixar suas cidades devido à pandemia do coronavírus. O ítalo-brasileiro Emerson Palmieri também está na lista. Na tentativa de apagar o fracasso de ter ficado fora da Copa de 2018, a Itália começará a campanha no grupo C das Eliminatórias na próxima quinta-feira, enfrentando a Irlanda do Norte, em Parma. No dia 28 irá a Sófia encarar a Bulgária, e três dias depois medirá forças com a Lituânia em Vilnius. A delegação se concentrará na próxima segunda na cidade de Coverciano.

Confira a lista de convocados da Itália para as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022:

Goleiros: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli) e Salvatore Sirigu (Torino).

Defensores: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter de Milão), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Gian Marco Ferrari (Sassuolo), Alessandro Florenzi (Paris Saint-Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Tolói (Atalanta).

Meio-campistas: Nicolò Barella (Inter de Milão), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Torino), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Matteo Ricci (Spezia), Stefano Sensi (Inter de Milão), Roberto Soriano (Bologna), Marco Verratti (Paris Saint-Germain).

Atacabtes: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo (Freiburg), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Paris Saint-Germain).

*Com informações da EFE