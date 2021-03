Neymar lidera lista dos mais bem pagos do Campeonato Francês; veja os valores

De acordo com o jornal ‘L’Equipe’, os jogadores do Paris Saint-Germain ocupam as 11 primeiras posições do ranking de remunerações

EFE/EPA/IAN LANGSDON Neymar celebra gol com a camisa do PSG



O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, é o jogador mais bem pago do futebol francês, de acordo com a publicação desta sexta-feira, 19, do “L’Équipe”. Segundo o jornal, o brasileiro tem um salário de 3,06 milhões de euros (na cotação atual, cerca de R$ 20 milhões) e fica à frente dos companheiros Kylian Mbappé, com 2,09 milhões de euros (R$ 13,7 milhões) por mês, e o compatriota Marquinhos, terceiro colocado e dono de um salário de 1,2 milhão de euros (R$ 7,8 milhões). O periódico ainda informa que a equipe da capital ocupa as 11 primeiras posições do ranking de remunerações. Veja a lista abaixo.

O jogador que tem o melhor salário e não defende as cores do Paris Saint-Germain é o atacante francês Wissam Ben Yeder, do Monaco, que ganha 650 mil euros (R$ 4,29 milhões) por mês. Na lista dos 20 mais bem pagos do futebol francês elaborada pelo “L’Équipe”, 16 nomes são do PSG, que vem dominando as competições locais, após ter sido adquirido pelo QSI (Qatar Sports Investment), um fundo de investimentos ligado ao governo do Catar.

Veja o top-15 salários do Francês (em euros por mês)

1º) Neymar (Paris Saint-Germain) – 3,06 milhões de euros

2º) Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) – 2,098 milhões de euros

3º) Marquinhos (Paris Saint-Germain) – 1,2 milhão de euros

4º) Marco Verratti (Paris Saint-Germain) – 1,2 milhão de euros

5º) Di María (Paris Saint-Germain) – 1,1 milhão de euros

6º) Keylo Navas (Paris Saint-Germain) – 1 milhão de euros

7º) Mauro Icardi (Paris Saint-Germain) – 800 mil euros

8º) Leandro Paredes (Paris Saint-Germain) – 750 mil euros

9º) Juan Bernat (Paris Saint-Germain) – 700 mil euros

10º) Presne Kimpembe (Paris Saint-Germain) – 670 mil euros

11º) Ander Herrera (Paris Saint-Germain) – 650 mil euros

12º) Ben Yedder (Monaco) – 650 mil euros

13º) Cesc Fàbregas (Monaco) – 600 mil euros

14º) Julian Draxler (Paris Saint-Germain) – 600 mil euros

15º) Idrissa Gueye (Paris Saint-Germain) – 500 mil euros