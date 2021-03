Lateral do tetra e coordenador da CBF, Branco é intubado após contrair a Covid-19

Em boletim, divulgado nesta sexta-feira, 19, o hospital informa que o ex-jogador de 56 anos está sedado e respira com ajuda de aparelhos de ventilação mecânica

Reprodução/CBF Branco (à direita) ao lado de André Jardine



Lateral do tetracampeonato mundial da seleção brasileira e coordenador da seleção masculina de base da CBF, Branco precisou ser intubado após piora no quadro de Covid-19, na última quinta-feira, 18 – ele se encontra na UTI do hospital Copa Star, na zona sul no Rio de Janeiro. Em boletim, divulgado nesta sexta-feira, 19, o hospital informa que o ex-jogador de 56 anos está sedado e respira com ajuda de aparelhos de ventilação mecânica.

“O paciente Claudio Ibraim Vaz Leal, 56 anos, também conhecido como Branco, foi internado no Hospital Copa Star em 16 de março com quadro grave de acometimento pulmonar por Covid 19. Recebeu toda assistência intensiva de suporte respiratório-fisioterápico e medicamentosa, evoluindo ontem com piora clínica, necessitando de ventilação mecânica por aparelhos. No momento, encontra-se em leito de terapia intensiva, sob monitorização contínua, sedado e respirando por aparelhos. O quadro está evoluindo de maneira estável nas últimas 24h e ainda não há previsão de quando vai poder respirar por meios próprios”, diz o boletim. Como atleta profissional, Branco marcou época no futebol brasileiro entre os anos 80 e 90, quando ganhou o tricampeonato carioca e o Brasileirão com o Fluminense, além da Copa América (1989) e a Copa do Mundo (1994) com a seleção brasileira.