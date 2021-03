Palmeiras brinca com queda do Whatsapp e Instagram: ‘Não suportaram o peso da foto’ 

O Alviverde paulista aproveitou a queda das plataformas para fazer uma brincadeira no Twitter; confira

EFE/ Ricardo Moraes Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, carrega a taça após a vitória do time alviverde na final da Libertadores



O Palmeiras usou a sua conta no Twitter para fazer uma brincadeira com a queda do WhatsApp e do Instagram, que ficaram fora do ar por cerca de uma hora na tarde desta sexta-feira, 19. Através da rede social, o Alviverde disse que foi o responsável por derrubar as plataformas, já elas não suportaram uma foto do treinador português Abel Ferreira com a taça da Copa Libertadores da América – o técnico foi responsável por levar o clube ao bicampeonato.

“Depois de mandar essa foto pelo WhatsApp e postá-la no Instagram, ambas as plataformas não suportaram o peso da mesma. Pedimos desculpas pelo inconveniente”, brincou o perfil oficial do Palmeiras. Usuários de todo o mundo do WhatsApp e do Instagram relataram que as redes sociais apresentaram instabilidade. As plataformas ficaram fora do ar por quase uma hora e geraram uma série de reclamações, como registrou o site DownDetector, que contou um aumento de problemas nas duas redes sociais por volta das 14h20, e um pico às 14h30.