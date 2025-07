Ex-jogador do Arsenal Thomas Partey é acusado de estupro no Reino Unido

Atleta comparecerá a um tribunal de Westminster, em Londres, no dia 5 de agosto; a acusação é resultado de uma investigação iniciada em fevereiro de 2022, após denúncia inicial

Glyn KIRK / AFP O atleta de 32 anos foi acusado de estuprar duas mulheres



O jogador de futebol ganês Thomas Partey, cujo contrato com o Arsenal acaba de terminar, foi acusado de estupro, anunciou a polícia britânica nesta sexta-feira (4). O atleta de 32 anos foi acusado de estuprar duas mulheres e agredir sexualmente uma terceira, supostamente entre 2021 e 2022, indicou a polícia em um comunicado. O ganês “nega todas as acusações contra ele”, declarou sua advogada Jenny Wiltshire. “Ele cooperou completamente com a polícia e o CPS (promotoria) durante os três anos de investigação” e “agora dá boas-vindas à oportunidade de limpar seu nome”, acrescentou.

O ganês comparecerá a um tribunal de Westminster, em Londres, no dia 5 de agosto. A acusação “é o resultado de uma investigação iniciada em fevereiro de 2022 depois que a polícia recebeu um denúncia inicial de estupro”, afirmou a força de segurança.

Partey começou sua carreira na Espanha, principalmente no Atlético de Madrid, antes de assinar com o Arsenal em 2020 por 50 milhões de euros (R$ 319 milhões, na cotação da época). Com os ‘Gunners’, foi uma peça indispensável na equipe de Mikel Arteta, atuando como meio-campista defensivo e por vezes como lateral. Mas sofreu uma série de lesões que interromperam sua sequência no time londrino. O contrato com o Arsenal foi encerrado em 30 de junho, sem renovação. Desde então, o ganês está sem clube.

*Com informações da AFP

